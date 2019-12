Cannabis light | sarà legale da gennaio 2020 | approvato l’emendamento alla Manovra “Non

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Lagrazie a un emendamentolegge di Bilancio. Finisce il braccio di ferro – che era arrivato fino alle sezioni unite della Cassazione – sulla canapa con un basso contenuto di Thc, il principio attivo che procura effetti psicotropi. Il testo inserito nel pacchetto di emendamenti approvati in commissione Bilancio recita: “L’uso della canapa composta dall’intera pianta di canapa o di sue parti come biomassa è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata ai fini industriali, commerciali ed energetici”. Con postilla: “Il contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) nella biomassa di cui al precedente periodo non deve risultare superiore allo 0,5%”. Di conseguenza, cambia anche la tabella del testo unico delle leggi sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope, nel quale viene specificato che rientra ...

dellorco85 : ...Alleluia... Approvata la vendita di #cannabis light in Italia con thc inferiore allo 0,5%. Finalmente il setto… - msgelmini : #Manovra Da una parte il governo apre all'uso della cannabis, dall'altra dichiara guerra alle bibite zuccherate. Io… - HuffPostItalia : Via libera alla vendita di cannabis light se il Thc è sotto il 5%: approvato l'emendamento M5s -