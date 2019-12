Barcellona | Valverde | «Vidal-Inter? I nerazzurri sanno cose che io non so»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di venerdì 13 dicembre 2019) L’allenatore del, Ernesto, ha parlato sul possibile approdo di Arturoall’a gennaio Ilsi prepara per la sfida in campionato contro la Real Sociedad ed Ernesto, in conferenza stampa, commenta il possibile approdo di Arturoall’a gennaio. «È un’informazione che non arriva da noi ma dall’, sapranno loro. Al momento non è iniziato il mercato, abbiamo ancora tre partite prima della fine dell’anno.è un nostro giocatore e conteremo su di lui se lo consideriamo conveniente. Poi vedremo» Leggi su Calcionews24.com

