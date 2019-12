Anna Mazzamauro | Detesto le suore | non le posso vedere

Leggi la notizia su blogo

(Di venerdì 13 dicembre 2019) “I miei avendo intravisto questo turbamento mentale, questo essere preda dei demoni del teatro, mi hanno mandato sempre dallesperando di combatterlo”. Ricordi e confessioni di, intervenuta a I Lunatici di Radio 2.“Ho dei ricordi pessimi delle, orrendi – ha detto l’attrice -le monache, non le, quando le incontro per strada le picchierei. Non voglio generalizzare, sicuramente esistono dellemeravigliose, ma le mie non lo erano".: "le, non le" 13 dicembre 2019 10:33.

