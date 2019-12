Leggi la notizia su blogo

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Le aspettative sono state confermate durante la finale di X13, andata in onda questa sera, giovedì 12 dicembre 2019. A trionfare è stata, componente del gruppo Under Donna, guidato da Sfera Ebbasta. Era lei la favorita e il verdetto lo ha confermato ufficialmente. Ecco la scheda ufficiale di, riportata sul sito ufficiale del talent show di Sky Uno:ha 17 anni e viene da Civitanova Marche. Inizia a studiare canto fin da piccola seguendo la passione del padre, un musicista jazz. E’ molto giovane ma i suoi idoli sono pietre miliari della musica come Michael Jackson e Freddie Mercury. Il suo nome d’arte Kimono unisce la sua passione per la musica e quella per le arti marziali. Equilibrio e delicatezza hanno caratterizzato il suo percorso a #XF13.X13,pubblicato su TVBlog.it 12 dicembre 2019 ...

zazoomblog : «X Factor 13»: vince Sofia Tornambene - #Factor #vince #Sofia #Tornambene - zazoomblog : X Factor 2019 la finale: Sofia vince la tredicesima edizione di X Factor - #Factor #finale: #Sofia #vince - PEPPEIACOPINI : Il sogno di Sofia è realtà: vince X Factor a soli 16 anni - Picchio News - Il giornale tra la gente per la gente -