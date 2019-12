Uomini e Donne | ecco la nuova tronista | fa la hostess | le FOTO ufficiali

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di giovedì 12 dicembre 2019) E’ ufficiale: Sara è ladi “”. Sappiamo che ha 28 anni, che fa lae che non è mai stata in tv; questa sarebbe la sua prima esperienza. Veronica lascia; entra Sara Sara subentra a Veronica che ha invece abbandonato il trono per Alessandro Zarino: dapprima aveva scelto di rifilargli un “no” convinto, poi ha cambiato idea e, dopo essersi seduta sula trono, si è resa conto di non essere pronta a conoscere nuove persone; nel suo cuore c’è ancora il modello napolateno. L'articolola: fa la, leproviene da Velvet Gossip.

lauraboldrini : Ce l’abbiamo fatta, finalmente le atlete diventano professioniste! Un altro passo è compiuto. Adesso avanti con l… - matteosalvinimi : Lealtà e coerenza nel difendere l’Italia e gli Italiani pagano, le porte della Lega che cresce sono aperte alle Don… - Pontifex_it : Imparare a vivere nel perdono accresce la nostra capacità di diventare donne e uomini di #pace. -