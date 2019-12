Total War | Warhammer 2 | il contenuto The Shadow & The Blade è disponibile ora

Leggi la notizia su eurogamer

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Attraverso un comunicato stampa apprendiamo che The; The, componente aggiuntivo diWar:, è oraper PC.Ilintroduce due nuovi lord leggendari per le razze degli Elfi Oscuri e degli Skaven. Sono entrambi protagonisti di una campagna intrecciata che culminerà in un'epica battaglia per il potere del demone Tz'arkan il Prosciugamondi. Chi vincerà questa sfida demoniaca? Malus Lamanera è il rampollo di Hag Graef ed è posseduto da un demone di Slaanesh, Tz'arkan il Prosciugamondi, che può invocare in battaglia per ottenere una forza straordinaria. A cavallo del suo fedele Naggaronte, può infliggere una tremenda quantità di danni perforanti e incutere la paura nei suoi nemici.Il Signore della Morte Snikch è il più letale assassino di tutta Skavendom, e la sua malvagità è seconda soltanto al mistero che avvolge la sua presenza in ogni ...

