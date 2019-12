Silvia Toffanin debutta in Rai | “La D’Urso? Non mi ha invitata”

Leggi la notizia su notizie

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Nelle scorse ore la solareha fatto il suo debutto in Rai. La compagna di vita di Pier Silvio Berlusconi è infatti stata ospite della trasmissione Viva Rai Play di Fiorello. Dunque, seppur in maniera digitale sul canale Rai, la nota conduttrice di Verissimo è apparsa sull’emittente concorrente della celebre famiglia di cui fa parte.ha anche dato vita a una sorta di spin off dello show di Sky E Poi C’è Cattelan, riprendendo l’hashtag #EPCFCFINT, che starebbe per E Poi C’è Fiorello Che Fa Il Nuovodalla D’Urso? Ricordandola come compagna di Pier Silvio Berlusconi, Fiorello ha dunque ironicamente chiesto allaquali vaccini abbia dovuto fare per entrare in Rai. Subito dopo il mattatore siciliano ha tirato in ballo niente meno che Barbara, chiedendo alla ex Letterina se sia mai stata invitata dalla partenopea ...

IlContiAndrea : Silvia Toffanin che prende in giro se stessa e #Verissimo, sta al gioco con #Fiorello. Bel duetto televisivo #VivaRaiplay - vipulavapula : @FredMosby_ Tiziano + Silvia Toffanin + i Raffaelli Carrà. Se non è la tua puntata questa... - zazoomblog : Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi sposi in gran segreto? Il gossip - #Silvia #Toffanin #Piersilvio -