Sci di fondo | Federico Pellegrino e la pista amica di Davos | tutti i numeri e le vittorie

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Evoca dolci ricordi aladi, in Svizzera, che nel fine settimana ospiterà la Coppa del Mondo di sci di: l’azzurro vanta dueed altrettanti secondi posti nella località elvetica nella sprint tl ed in un’altra occasione è salito sul gradino più basso del podio, sempre nella sprint, ma in tecnica classica. Nel 2010 nella sprint tl l’italiano chiude al primo posto le qualifiche, salvo poi doversi accontentare della sesta posizione in finale, mentre nel 2011 l’azzurro, addirittura 23° in qualifica con la stessa tecnica, termina 12° all’ultimo posto delle semifinali. Nel 2012 invece non si corre aa dicembre, bensì nel febbraio successivo. Doppio appuntamento dunque nell’anno solare 2013: a febbraio sprint tc e, dopo aver chiuso nuovamente in testa le qualifiche, riesce a salire sul podio, ...

