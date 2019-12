Previsioni Meteo | torna la neve in pianura | tutte le zone a rischio

Leggi la notizia su inews24

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Secondo quanto riportato dalle, l’Italia entra nel pieno di un nuovo ciclone. Così è pronta are laanche a bassa quota Nei giorni scorsi vi avevamo parlato di un nuovo ciclone di provenienza Nord-Europea, pronto ad investire la nostra penisola. E se i primi giorni di questa settimana sono risultati transitori, … L'articololainleproviene da www.inews24.it.

quartomiglio : Bollettino 12 Dicembre 2019: debole perturbazione in transito, perturbazione più intensa domani! - SannyDB67 : RT @muoversintoscan: #meteo le previsioni del tempo per la giornata di oggi in #Toscana @flash_meteo - Pietro__Bruno : RT @meteoincalabria: Previsioni meteo per il giorno 12/12/2019 -