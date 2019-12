Popolare di Bari | il cda avvia le procedure per un’azione di responsabilità nei confronti

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Il consiglio di amministrazione della Bancadihato leper una azione dineidell’ex amministratore delegato Giorgio Papa e di due ex dirigenti, l’ex responsabile della direzione crediti Nicola Loperfido e l’ex condirettore generale, Gianluca Jacobini, figlio dell’ex presidente Marco Jacobini. La procedura dovrà essere deliberata dall’assemblea della banca che verrà convocata nei prossimi mesi. Il cda ha anche confermato la volontà di proseguire le trattative con gli investitori istituzionali per arrivare in tempi brevi a un accordo che consenta la ricapitalizzazione della banca. Due giorni in un’intervista al Corriere il numero uno Vincenzo De Bustis, indagato sia in un filone sulla passata gestione della banca sia per la fallita operazione di vendere un bond alla maltese Muse Ventures, ha detto che per risanare ...

