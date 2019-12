M5S | Grassi passa alla Lega Rabbia di Di Maio

Leggi la notizia su blogo

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Quanto preannunciato ieri è stato ufficializzato oggi: il senatore Ugo, eletto con il MoVimento 5 Stelle, ha formalizzato il suo abbandono ai pentastellati per unirsi. Proprio il Carroccio ha dato la notizia con un comunicato in cui si legge:"Diamo il benvenuto al senatore. Porte aperte per chi, con coerenza, competenza e serietà, ha idee positive per l'Italia e non è succube del Pd. Su riforma ed efficienza della giustizia e rilancio delle università italiane, col senatorelavoreremo bene"Ea sua volta ha scritto una lettera per spiegare le sue ragioni:"Il mio dissenso non nasce da un mio cambiamento di opinioni, bensì ddeterminazione dei vertici del Movimento di guidare il paese con la granitica convinzione di essere i depositari del vero e di poter assumere ogni decisione in totale solitudine. Gli effetti di questo modo di procedere sono ...

