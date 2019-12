Inzaghi ammonisce | “Antenne dritte | altrimenti rischiamo grosso”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Sabato alle ore 18 il suo Benevento sfiderà il Livorno in trasferta, oggi Filippoha parlato nel classico appuntamento in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni: Livorno – “Sapete cosa penso di queste gare, sono le più difficili da preparare. In questo caso poi c’è un cambio di allenatore, tutti vorranno dimostrare al nuovo tecnico di che pasta sono fatti. Dispiace per l’esonero di Breda, faccio un in bocca al lupo a lui per il futuro così come lo faccio a Tramezzani che è un collega molto preparato. Ci sono tante insidie, se avremo un atteggiamento sbagliato perderemo. La mente farà la differenza. Mi auguro che i ragazzi abbiano capito la lezione di Pescara”. Centrocampo – “Ho l’imbarazzo della scelta, mancherà Hetemaj che è un giocatore importante ma sono tanti i ...

