Il panettone gastronomico | l’idea sfiziosa per il Natale

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Ilsi chiama così perché ha la forma del classico dolce dele anche perché, già a partire dagli Anni 70, si era conquistato un posto d’onore sulla tavola delle feste. In realtà si tratta di una preparazione salata: vari strati di pane farciti e arricchiti con salse, carni, pesce, verdure bene abbinati. Un’ideae fantasiosa che funziona bene anche per un aperitivo, per un compleanno, per un buffet di Capodanno o per una semplice cena tra amici. Puoi farlo in casa La base di pane si può preparare in casa. Ecco la ricetta di Luca Montersino per unda un chilo. Ingredienti. 375 g farina 0, 150 grammi di latte intero, 20 grammi di miele, 12 grammi di lievito di birra fresco, 40 grammi di zucchero semolato, 8 grammi di sale, 80 grammi di tuorlo, 80 grammi di burro morbidissimo. Procedimento. ...

