Ida Platano | “La proposta di nozze di Riccardo sembrava follia | ho bevuto camomilla per

(Di giovedì 12 dicembre 2019) A ‘Uomini e Donne‘,Guarnieri ha stupito tutti, chiedendo a Idadi sposarlo. Ladi matrimonio è arrivata proprio quando la dama del Trono Over si era detta convinta a non tornare più indietro e a voler chiudere la relazione con il suo ex compagno. Il motivo è l’evidente incompatibilità che li porta a litigare continuamente. La dichiarazione diGuarnieri, però, ha rimesso tutto in gioco. La reazione di IdaIdaha spiegato che non intende perdereGuarnieri. Tuttavia, al momento non se la sente di convolare a. Preferisce che entrambi si concedano più tempo per costruire un legame abbastanza solido e che possa essere a prova di matrimonio. In un video realizzato per WittyTv, Ida ha commentato il momento della romantica: “La mia settimana parte da sabato. Prima hodelle camomille per ...

