Giorgia Rossi | «Record di c…» | gaffe dell’inviata nel pre-partita di Champions

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Clamorosaperal Tg5. Durante il collegamento in diretta da San Siro prima dell’incontro Inter-Barcellona, la giornalista ha commesso un sonoro errore. Commentando l’affluenza degli spettatori allo stadio, ha detto: “È la cornice davvero perfetta, con più di 70.000 spettatori,di ca**o questa sera…”.voleva evidentemente dire ‘incasso’ e non certo utilizzare quella colorita espressione. Lo strafalcione a tinte piccanti ha suscitato ironia in rete e il video è già divenuto virale sui social.

Beche_px : RT @frabiffy: Siccome nessuno ha messo il video di Giorgia Rossi che ieri sera al TG5 ha detto 'record di CAZZO' lo metto io - ciuffreda_t : Giorgia Rossi: «Record di cazzo stasera». L'incredibile gaffe della giornalista Tg5 - FabioFalzetta : RT @Saverio_94: Gaffe di Giorgia Rossi al #TG5 -