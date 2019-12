Fedez | multa per rivelazioni su J-Ax e Fabio Rovazzi?

Leggi la notizia su blogo

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Trascorsa una settimana dall'ospitata dia La Confessione di Peter Gomez nel corso della quale il marito di Chiara Ferragni ha rivelato di avere un rischio di sclerosi multipla e i motivi della rottura con J-Ax e, adesso per il cantante ci sarebbe il rischio di unasalata per aver parlato dei due colleghi.Secondo il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini i tre avrebbero sottoscritto un accordo di riservatezza che li avrebbe costretti a non parlare mai in qualsiasi circostanza delle vicende che li riguardavano, quindi Federico Lucia potrebbe pagare a caro prezzo (ovviamente economico) il fatto di aver violato il contratto.persu J-Ax e? 12 dicembre 2019 06:38.

