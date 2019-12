Dreams: Data di uscita, prezzi e contenuti (Di giovedì 12 dicembre 2019) Lanciato diverso tempo fa in Accesso Anticipato, lo sviluppo di Dreams sta volgendo al termine e per tale occasione Media Molecule ha annunciato che il gioco sarà disponibile su PS4 a partire dal 14 Febbraio 2020 al prezzo di 39,99€. Dreams arriva a Febbraio 2020 Per coloro che non lo sanno, l’Accesso Anticipato è un modo per gli sviluppatori di offrire la possibilità ai giocatori di provare in Anteprima un gioco, mentre questi viene sviluppato. La versione 1.0 di Dreams sarà disponibile da Febbraio 2020 al prezzo menzionato o gratuitamente tramite un corposo aggiornamento per coloro che hanno acquistato l’Accesso Anticipato. La versione finale del titolo includerà tutti i contenuti dell’Accesso Anticipato con l’aggiunta di Tutorial inediti, nuovi strumenti e la modalità Storia suddivisa in 3 archi ...

