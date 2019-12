Clochard muore di freddo | aveva dato tutte le coperta alla figlia

Leggi la notizia su notizie

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Dramma a Bueng Kan, in Thailandia, durante la prima settimana di Dicembre 2019. Un uomo di 37 anni, senza fissa dimora, è morto a causa deldopo aver cedutole sue copertedi 8 anni. La vicenda è spiegata dal Bangkok Post. Il 37enne è morto a causa di un’ipotermia per l’impressionante calo delle temperature che si è registrato nel paese durante questi giorni d’Inverno. Il, divorziato e con due figlie, si chiamava Prasarn Homthong e viveva in una casa in costruzione, priva di porte e finestre. Ilera davvero molto elevato. Per questodeciso di darele sue copertefiglioletta. Lui era rimasto a dormire solo con una camicia a maniche lunghe e un paio di pantaloni corti. Troppo poco per quelle rigide temperature.diDurante la notte Panwira, ladell’uomo, si era svegliata e...

