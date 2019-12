Ci sono solo 130 persone in tutto il mondo che possiedono il suo dono

Leggi la notizia su bigodino

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Molte volte non ci rendiamo conto dell’enorme impatto che una semplice donazione di sangue può avere sulla vita di altri. Fortunatamente, storie commoventi come quella di Sue Olds ci aprono gli occhi sull’importanza di dedicare un po’ del nostro tempo a fornire una nuova opportunità per leche stanno lottando per la propria vita. Sue Olds ha 52 anni. Sue è una madre amorevole che da tempo si dedica alla donazione di sangue ogni volta che può equesto senza sapere di avere uno strano tipo di sangue. Il suo sangue è –D- ; Questa è una delle 110inilcon questo strano gruppo sanguigno. Ful’anno scorso che ricevette la notizia di essere l’unica persona in Gran Bretagna con questo sangue speciale. “Voglio invitare tutte lea diventare donatori di sangue”. Questo l’ha ispirata a donare molto più ...

