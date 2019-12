Anthem si aggiorna con una nuova stagione a tema invernale (Di giovedì 12 dicembre 2019) EA ha annunciato un nuovo aggiornamento per Anthem, che lancia anche una nuovissima stagione a tema invernale chiamata Marea invernale. L'aggiornamento aggiunge diversi nuovi contenuti al gioco, inclusi cambiamenti ambientali, eventi mondiali, sfide, cosmetici e modi per sbloccare equipaggiamento leggendario."I dispositivi dei Creatori hanno scatenato tempeste di ghiaccio su Bastion, suscitando l'entusiasmo degli abitanti della regione che, estasiati, ammirano i fiocchi di neve scintillanti" si legge nel changelog. "Il ghiaccio qui è piuttosto raro, ma tutti sanno che il suo arrivo preannuncia i festeggiamenti della Marea invernale. Le luci risplendono in ogni angolo di Fort Tarsis, illuminando il paesaggio ammantato di neve".Durante Marea invernale si sbloccheranno nuove roccaforti stagionali ogni settimana, in modo da acquisire nuovi oggetti a tema. L'aggiornamento aggiunge anche ...

