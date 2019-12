Leggi la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiMarcianise (Ce) – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Marcianise, collaborati da personale della Compagnia di Intervento Operativo del X Reggimento Carabinieri Campania, nel corso di un servizio di controllo del territorio, svolto in San Nicola La Strada (Ce), hanno proceduto all’arresto, in flagranza di reato per, resistenza a Pubblico ufficiale e danneggiamento, di D. R. M., cl. 1984, residente a Melito di Napoli (Na), e S. E., cl. 1998, residente a San Salvatore Telesino (BN). I militari dell’Arma, a seguito della segnalazione da parte della Centrale Operativa di Caserta circa unacon danneggiamento avvenuta ai danni di una sessantacinquenne di Caserta, ad opera di due soggetti con volto travisato da casco e scalda collo, di cui uno armato di pistola, a bordo ...

anteprima24 : ** Tentata rapina a mano armata: arrestati un #Sannita e un napoletano ** - jamfive_ : @h__cabral @antoniopolito1 No a quanto pare se un rapinatore ha la maglia di Cristiano Ronaldo taluni andrebbero ad… - CronacaTorino : Tentata rapina ad anziana Pinerolo, responsabile in carcere -