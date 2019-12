NFON distribuisce il centralino in Cloud che esternalizza i costi di installazione e gestione (Di mercoledì 11 dicembre 2019) Le spese inerenti alla gestione di un centralino telefonico aziendale rappresentano un costo fisso rilevante per l’economia di un’impresa. La scelta di un centralino tradizionale comporta un ingente investimento iniziale di acquisto e installazione dell’hardware, oltre ai costanti costi di gestione ordinaria e straordinaria del sistema. Scegliere un centralino in Cloud significa poter effettuare importanti tagli legati alle spese destinate al sistema di comunicazione aziendale, consentendo di esternalizzare i costi fissi dell’azienda e passando dal concetto di acquisto di un prodotto all’idea di fruizione di un servizio. Il Cloud PBX proposto da NFON, leader europeo nella distribuzione di centralini virtuali, non prevede investimenti iniziali di acquisto e installazione di hardware, ma si basa sulla fruibilità di un servizio a canone concordato secondo le ...

