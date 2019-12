Napoli | Gattuso e il Mezzogiorno | “Orgoglioso di essere del Sud”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– Durante la presentazione del neo mister azzurro Gennaro, non poteva non passare inosservata una celebre frase che pronunciò ringhio durante i suoi anni a Milano. Dichiarando di “orgoglioso diun terrone”. Ripresa subito dai giornalisti presenti oggi a Castel Volturno (Ce). “Lo dico spesso in realtà – racconta– mia moglie è italo scozzese è pensa in inglese, io sono calabrese e penso in dialetto, mi sforzo poi a trasformarlo in italiano, figuratevi un po’”. “I miei vivono giù – continua il mister – ho lasciato casa a 12 anni, ma le origini ti rimangono sempre. Perciò dico sempre diorgoglioso didelnon sembrerebbe così una scelta casuale per il calabrese Gennaro. “Arrivare qua a 41 anni è un motivo d’orgoglio. Ho rifiutato tante panchine perché non mi sentivo ...

RealPiccinini : Quando una squadra rende al di sotto delle proprie possibilità cambiare allenatore è sempre legittimo. Ma quando si… - FabrizioRomano : Carlo Ancelotti è stato esonerato dal Napoli: al suo posto arriverà a breve la firma di Rino Gattuso. ?? #Napoli - sscnapoli : ?? #Gattuso “Vedere il Napoli in questa posizione di classifica crea imbarazzo” #WelcomeGattuso ?? #ForzaNapoliSempre -