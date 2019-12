Nadia Toffa e il tributo delle Iene | Ilary Blasi | «Ecco perché non ero in studio»

Leggi la notizia su leggo

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Ildel 1 ottobre scorso peremozionò il pubblico e i tanti fan della giornalista morta il 13 agosto in seguito a una lunga battaglia contro il cancro. Quella...

NadiaToffa : Con la presentazione ufficiale della Fondazione Nadia Toffa il profilo Twitter verrà chiuso. Gli unici canali uffic… - zazoomblog : Mediaset Ilary Blasi vuota il sacco: Perché non cero al tributo per Nadia Toffa - #Mediaset #Ilary #Blasi #vuota… - TuttoQuaNews : RT @BlitzQuotidiano: Nadia Toffa, Ilay Blasi: “Ecco perché non c’ero nel giorno del tributo delle Iene” -