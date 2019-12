Mes,M5S:mai nascoste le nostre critiche

Il Mes"è stato da noi criticato in tempi non sospetti". Il testo uscito dall' Eurogruppo di giugno ha dei problemi e "merita una riflessione più lunga nei tempi e più ampia nei modi",ha detto in Aula il capogruppo del M5S, Scerra. Poi rivolto alla Lega: "Non è accusando di alto tradimento il premier che si fanno gli interessi degli italiani". Il Pd, sempre rivolto all'opposizione, con De Luca: "Basta toni apocalittici: la riforma che avete negoziato e noi portiamo avanti è positiva.Chi si oppone vuole portare Paese fuori dall'euro"(Di mercoledì 11 dicembre 2019)