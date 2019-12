Martina e Erika raccontano l’inferno di essere lesbiche in Italia | «Fate schifo | se vi

Leggi la notizia su open.online

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) «Siete un abominio», «», «La soluzione per farvi tornare etero è quella di stuprarvi», «Se vi vedo in giro vi massacro», «Si bacino a casa loro». Sono questi alcuni degli insulti e delle minacce ricevuti da, di 24 e 22 anni, fidanzate da due anni e mezzo, dopo essersi conosciute durante un programma tv (dove facevano le ballerine). Open le ha incontrate a Monza. Un vomito d’odio iniziato quando, nell’agosto scorso, le due ragazze hanno pubblicato sui social una foto di loro due mentre si baciano al mare. «Mi sono trovata in un mondo che non conoscevo, più di 700 insulti. Sinceramente sottovalutavo il problema dell’omofobia», ci spiegache, insieme alla sua, ha deciso di reagire aprendo l’account Instagram «Le perle degli omofobi» (che conta già 20 mila follower, ndr). In questa pagina «dimostriamo che ...

giornalettismo : Martina ed Erika hanno deciso di non darla vinta agli hater che le insultano sul web solo perché sono una coppia ch… - necstlaboratory : Domani alle 14 la consueta puntata di #NECSTTechTime, in onda su - siamonde : RT @sbarelling: Nessuno: Io in videochiamata con Martina e Erika: -