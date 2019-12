Luca Argentero e Cristina Marino | Io e te diventiamo tre

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Luana Rosatopresto papà: la compagnaè incinta e la coppia ha condiviso sui social la gioia del lieto evento Il dolce annuncio disu Instagram ha spiazzato tutti: lui e la compagnadiventeranno presto genitori. Dopo quattro anni di amore, l’attore di origini piemontesi, che è entrato a far parte del mondo dello spettacolo dopo aver partecipato alla terza edizione del Grande Fratello, e la fidanzata, hanno coronato un sogno che conservavano nel cassetto da tempo. Era stato proprioa dichiarare in una intervista per Vanity Fair che sarebbe stata proprio lala donna con la quale avrebbe voluto condividere il resto della vita insieme. “La vita è fatta per fare bei progetti. Ho sempre detto che affrontare il mondo in due è sempre meglio – aveva raccontato lui in tempi non sospetti - . Bisogna sapersi ...

trash_italiano : Luca Argentero diventerà papà, l’annuncio su Instagram - UnioneSarda : #Gossip - Il tenero annuncio di Luca #Argentero 'Io e te diventiamo tre' - RitaRicette : Luca Argentero diventerà papà: la compagna Cristina Marino è in dolce attesa -