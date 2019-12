Katia Ancelotti | saluta la città | “Napoli è una mamma | ti accoglie e ti scalda Vado via

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)ha volutore lacon un bellissimo post sui socialha volutore lacon un bellissimo post sul suo profilo Instagram: “Napoli é unache ti, un sole che ti, una canzone che ti accompagna, un abbraccio che ti consola. Napoli é dolce come una sfogliatella, amara come il caffè che giustamente qui si beve senza zucchero. Napoli é un cuore grande, quello della sua gente. É la faccia del signore all’angolo che vende i taralli, bruciata dal sole. É l’odore del mare, il profumo dei ristoranti che non chiudono mai. Napoli mi ha fatto ridere, mi ha fatto anche piangere. Mi ha amata e mi ha girato le spalle perché qui l’amore per il calcio va al di là di tutto. Il calcio é tutte cose. Lascio un pezzo di cuore tra la sua gente. Al parcheggio del supermercato. Alla lavanderia. Dal dentista. All’edicola. Alla ...

claudioruss : “A testa alta”. Katia #Ancelotti, figlia dell’ormai ex allenatore del #Napoli, così su Instagram dopo l’esonero - Salvato95551627 : RT @Spazio_Napoli: - Salvato95551627 : RT @100x100Napoli: Katia Ancelotti: “Napoli ti accoglie e ti scalda, lascio qui il cuore” -