Il silente sterminio di manguste per la realizzazione dei pennelli (Di mercoledì 11 dicembre 2019) Da circa due mesi è attiva in India una vera e propria operazione volta alla salvaguardia delle manguste, animale tipico dell’Asia meridionale. Il progetto battezzato Operation Clean Art è portato avanti dal WCCB, Wildlife Crime Control Bureau, ente istituito dal Ministero dell’Ambiente del governo indiano che in questi mesi sta combattendo contro il commercio di pennelli realizzati con i capelli del suddetto animale. Lo sterminio di manguste per i suoi capelli Una battaglia territoriale ma che sconfina, con l’esportazione del prodotto, i limiti nazionali diventando una battaglia, dunque, internazionale. Da mesi la Wildlife Crime Control Bureau sta cercando di mettere fine ad un commercio che sta provocando uno sterminio silente di manguste. Come è noto agli enti locali indiani, il pelo della mangusta è uno dei più utilizzati per la realizzazione di pennelli che vengono poi ...

Leggi la notizia su thesocialpost

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : silente sterminio