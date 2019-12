I am Jesus Christ | trama e gameplay del simulatore del messia

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) I amdeldelEbbene si, non è uno scherzo ma è tutto vero, è stato annunciato unche vi metterà nei panni dell’uomo più famoso al mondo, Gesù di Nazareth; andiamo a vedere cosa aspettarci da un titolo inusuale come questo. Rivivere la storia di Gesù Cristo I amè unsulla vita di Gesù, il gioco ci farà vivere i momenti più salienti della storia delche ha fondato il cristianesimo; i SimulaM hanno preso ispirazione dal Nuovo Testamento, nel periodo che va dal Battesimo alla Resurrezione. Tra le varie citazioni che vi saranno abbiamo la moltiplicazione dei pani e dei pesci, camminare sull’acqua, ridare la vista ai ciechi o addirittura confrontarci con il demonio intento a sedurci nel deserto. I am, ilStando a quanto emerso dal trailer a sorpresa dei ...

