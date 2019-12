Conferenza stampa De Laurentiis | «È il momento di Ringhio Star | su Ancelotti…»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)De: le parole del presidente del Napoli a fianco diGattuso nel giorno della sua presentazione Insieme aGattuso c’era anche Aurelio Deinper presentare il nuovo allenatore del Napoli. Le parole del numero uno azzurro. ANCELOTTI – «Ancelotti ci ha seguiti finora, resto amico e tra noi c’è un rapporto limpido, sincero. Mi spiace aver letto a firma di una signora che non conosco a firma di una signora che naviga poco nel calcio, che tra me e Ancelotti ci siano stati contrasti. Li ho più volte rinnegati, mi spiace sia andata così ma spesso tra marito e moglie si divorzia, tenendo buoni rapporti. Noi siamo persone che hanno coltivato un sogno, ci siamo svegliati all’improvviso e io con grande responsabilità, per non rovinare il suo palmares di vittorie straordinarie, ho cercato di ...

juventusfc : ?? Atterrati! E adesso alla #BayArena per la conferenza stampa! ?? ?? - juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa della Juventus, con @Miralem_Pjanic e Maurizio #Sarri! LIVE ????… - juventusfc : Fra pochi minuti la conferenza stampa di Mister #Sarri e @Miralem_Pjanic ?? #B04Juve -