Leggi la notizia su calciomercato.napoli

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)l’Arsenal,vicino alindopo quasi 10 anni Carlosarebbe molto vicino ad accasarsi all’Arsenal. I Gunners, che lo hanno cercato anche in passato prima che esplodesse la bufera in casa Napoli, ora sono più vicini a chiudere un accordo con l’ormai expartenopeo. Si tratta, di fatto, di uninLeague dopo l’esperienza al Chelsea negli anni 2009-2011. Unimportante, anche alla luce di quanto filtrava fino a poche ore fa. Carlostava infatti riflettendo sul rimanere fermo fino a giugno, ma la tentazione per tornare subito ad allenare è forte e questo la dirigenza dell’Arsenal lo sa. L'articolol’Arsenal,a undalinCalciomercato Napoli.

RafAuriemma : Dopo 15 giornate di campionato il #Napoli è a -17 dal primo posto occupato dall’Inter che, a detta di tutti, ha un… - drpietro3 : @Antoniu1926 @fran_rkid L’esonero di Ancelotti,giusto x i risultati ottenuti,è una sconfitta x il Napoli che doveva… - CalcioMercatoNA : #Ancelotti verso l'#Arsenal, tecnico a un passo dal ritorno in #Premier -