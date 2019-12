Zielinski a Sky | ”Ancelotti? Gli abbiamo fatto i complimenti”

Leggi la notizia su calciomercato.napoli

(Di martedì 10 dicembre 2019) Intervistato ai microfoni SKY di Massimo Ugolini, Piotr: ”Sicuramente siamo contenti di averuna grande partita, per aver vinto 4-0. Era quello che volevamo, penso che da qui fino alla fine dimostriamo di essere una grande squadra. Cosa ci ha detto Ancelotti ? Glii complimenti. Noi pensiamo a scendere in campo, lui è il numero 1. Noi pensiamo solo a fare il massimo. Prossimi allenamenti senza di lui ? Penso sempre al campo, conta solo questo. Noi non decidiamo niente. Siamo sempre con il Mister. Poi lui è un grandissimo allenatore”. ”Champions? E’ strano che facciamo sempre bene qui, loanche con i vincitori della scorsa edizione. E’ vero che in campionato facciamo fatica a vincere, spero che da questa sera e da sabato faremo vedere che in campionato vinciamo. Ci vuole questa vittoria”. L'articolo ...

