Segre a sindaci:impegno per la memoria

"C'è una grande musica in questa piazza,il tempio della musica è all'aperto. Siamo qui a parlare di amore lasciamo l'odio agli anonimi della tastiera". Così la senatrice a vita Lilianadal palco di Piazza della Scala, rivolgendosi ai 600in fascia tricolore, che hanno marciato per lei."Avete una missione difficile-ha ricordato- il vo0stropuò essere decisivo per la trasmissione della"."Abbracciamoci in una catena umana di empatia che ci faccia uomini giusti e forti -ha concluso- basta odio,parliamo d'amore".(Di martedì 10 dicembre 2019)