Sardegna | Golfo Aranci dedica una piazza a Cossiga Opposizione | “Scelta calata dall’alto”

(Di martedì 10 dicembre 2019) Come mai un paese come, ex colonia di pescatori oggi al centro del triangolo d’oro della Costa Smeralda, sente il bisogno di intitolare unaappena ristrutturata alla memoria di Francesco? Cosa c’entra l’ex presidente della Repubblica (di Sassari) morto nel 2010 con la piccola comunità gallurese? Non è piaciuta l’idea del sindaco Mario Mulas di intitolare il nuovo spazio alla memoria di questo sardo “illustre” (è stato anche capo del governo e più volte ministro), ma del tutto estraneo alla vita e alla storia di. Una decisionedall’alto, lamentano le opposizioni, cristallizzata in una delibera e mai condivisa nell’aula del consiglio comunale, dove – dicono i partiti di minoranza – avrebbe meritato un’adeguata discussione. Le opposizioni locali infatti chiedono in punta di diritto di azzerare la delibera comunale, poiché l’atto ...

