Pro Loco ad Pontem | stilato il programma per le festività natalizie

(Di martedì 10 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiPonte (Bn) – Nel corso della prima assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo della PROAD, oltre ad aver discusso sulla visione futura dell’organizzazione di volontariato per la “Città di Ponte” e territori circostanti, hail suoper le imminentidi fine anno. Il Concorso del Presepe tradizionale e artistico “SEGUENDO LA STELLA” è il primo dei tre progetti messi in cantiere dalla PROAD. L’evento è coordinato dall’artista pontese Nicola Pica e si svolge grazie alla disponibilità di Mons. Alfonso Calvano, parroco di Ponte. Il Concorso, giunto alla terza edizione, parte il 15 Dicembre 2019 ore 18 con l’inaugurazione della mostra dei presepi in gara. I locali del salone parrocchiale S. Generosa in Ponte, Via della Fibula Sannitica, resteranno aperti nei giorni di Sabato e Domenica dalle ore 16 ...

