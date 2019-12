huffingtonpost

(Di martedì 10 dicembre 2019) Ci sono voluti 556ma, alla fine, la lorota. Il premier Giuseppee la riservatissimaPaladino sono apparsi insieme, in occasione di una serata di beneficenza al teatro San Carlo di Napoli. È lada “lady” della Palladino da quel 1° giugno 2018, quandoentrò per lavolta a Palazzo Chigi.Figlia di Cesare Paladino, proprietario dell’Hotel Plaza a pochi metri da Piazza di Spagna in quel di Roma,è manager alberghiera e, come il compagno Giuseppe, ha una figlia nata da una precedente relazione. Fino ad ora era apparsa soltanto in qualche servizio fotografico dei settimanali di gossip e in un’immagine che ritraeva il suo primo ingresso a Palazzo Chigi.Orano gli scatti ufficiali in occasione dell’iniziativa, organizzata ...

matteosalvinimi : #Salvini: Conte, lei o non capisce o capisce fin troppo bene. Poco fa è uscita agenzia dove Eurogruppo sostiene: “I… - poliziadistato : La prima uscita delle #Volanti della 2^ Sezione di Roma sotto gli occhi attenti del #CapodellaPolizia… - HuffPostItalia : Prima uscita ufficiale per Conte e la compagna Olivia: dopo 556 giorni, arriva la first lady -