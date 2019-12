Per Bill Cosby è stata confermata la condanna per violenza sessuale

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di martedì 10 dicembre 2019) Carlo Lanna Novità sul processo ai danni di, poche ore fa la conferma delladi prima grado nonostante le prove portate in appello dai suoi legali Ci sono novità dell’ultimo minuto per il caso di. Il celebre attore americano, conosciuto per aver preso parte alla storica sit-com "I Robinson", nel 2018 era stato giudicato colpevole di aver drogato e violentato una ex dipendente della Temple University. Ora, come riporta l’agenzia AGI, l’attore ha perso l’appello ed è statoto per il reato commesso. Una corte d’appello della Pennsylvania, interrogata sulla controversia, ha respinto la richiesta dei legali didi annullare la sentenza di primo grado. Il motivo? L’attore, oggi 82enne, ha affermato che gli sarebbe stato negato un giusto processo dopo ladello scorso anno, in cui secondo i giudici, sarebbe stato colpevole di ...

