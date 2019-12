Inter-Barcellona | ultras bluagrana in questura | trovati con mazze e bastoni

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 10 dicembre 2019) Sessantadue tifosi delsono stati portati ina Milano dopo essere stati sorpresi dalla Polizia connei pressi del bar Tenconi di via Tesio. Gli agenti hanno accertato trattarsi dispagnoli, privi di biglietto, che molto probabilmente si sarebbero presentati nei pressi dello stadio "Giuseppe Meazza" dove tra poco più di un'ora si giocherà. L'vento delle forze dell'ordine è stato tempestivo e i 62 spagnoli sono stati isolati prima che potessero entrare in contatto con i tifosi locali. Dopo essere stati sottoposti a un accurato controllo sono stati accompagnati inper il foto segnalamento e per valutare l'adozione di opportuni provvedimenti nei loro confronti.

