Inter-Barcellona in diretta TV e in streaming

Leggi la notizia su ilpost

(Di martedì 10 dicembre 2019) L'passa agli ottavi se vince o se termina a pari punti con il Borussia Dortmund, ilè senza Messi: le probabili formazioni e i link per seguirla indalle 21

MarcoBellinazzo : Oltre 72 mila tifosi a San Siro percaricare l'Inter domani contro il Barcellona per un incasso chesegna un altro r… - Inter : ?? | FORMAZIONI #InterBarcellona deciderà le sorti europee anche della nostra Primavera: ecco le formazioni ufficia… - pisto_gol : Grande attesa per Inter-Barcellona: le riprese-tv saranno di Sky, che impiegherà ben 100 persone. Mediaset non è da… -