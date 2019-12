Il 15 dicembre la live performance dei Pyramiden al Vesuvius Soul Records di Napoli | la

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di martedì 10 dicembre 2019) Domenica 15arrivano ialdi, con ORadio in veste di media partner per trasmettere l'evento sul canale YouTube e su Facebook. IlTour è la corona didel progetto, un duo che avevamo conosciuto nel mese di febbraio formato da Marco Cassanelli e Beppe "Deckard" Massara. La loro opera è il ponte di congiunzione tra l'analogico e il digitale, una strada che percorre il genio forgiato dai Kraftwerk e perfezionato dai Nine Inch Nails, ma portato all'estremo con Aphex Twin e i Massive Attack. Ciò che accade nella loroè un concerto in cui l'ingegneria elettronica e latrovano matrimonio spaziando tra i generi: il loro crossover si plasma abbracciando tutti i generi fondamentali dell'elettronica, dalla dub techno all'ambient fino al big beat. Dal 2018, inoltre, i...

