I primi ibridi di maiali-scimmia nati in Cina e morti pochi giorni dopo

Leggi la notizia su bigodino

(Di martedì 10 dicembre 2019) Sonodi maiale. Sono stati gli scienziati dell’accademia delle scienze dellaa dare vita al progetto. Hanno preso il nome di chimere: deicon delle cellule di, più precisamente di macaco. Glisonouna sola settimana dalla nascita. Perché creare una cosa del genere? Gli scienziati vogliono cercare di far crescere degli organi umani all’interno di questi animali, per poi averli a disposizione dinanzi le necessità di trapianto. Secondo questi esperti, far crescere gli organi all’interno di questi animali, distruggerà le lunghe liste di attesa per le persone che necessitano di un trapianto. Le testate giornalistiche affermano che le chimere sono tutte mortedalla loro nascita. C’è da dire che le ...

FeiDoriana : RT @LAVonlus: ..mentre in Italia 6 macachi stanno per essere resi ciechi e migliaia di animali sono abusati per testare droghe e alcol .. i… - umpkket : RT @LAVonlus: ..mentre in Italia 6 macachi stanno per essere resi ciechi e migliaia di animali sono abusati per testare droghe e alcol .. i… -