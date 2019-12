Corepunk è un nuovo MMORPG che guarda a Cyberpunk | Diablo e Ultima Online

Leggi la notizia su eurogamer

(Di martedì 10 dicembre 2019)è unnato dagli studi dello sviluppatore tedesco Artificial Core, il quale si è liberamente ispirato aper la realizzazione della suafatica videoludica.Come possiamo vedere anche dal trailer di presentazione,vedrà la luce in versione open-beta nel 2020, e porterà il giocatore in un vasto open world pieno di aree selvagge in cui perdersi. Il gameplay comprende un sistema di combattimento basato su abilità del personaggio e su differenti stili, ma non mancherà nemmeno un'economia di gioco curata, un sistema di crafting e naturalmente oggetti preziosi in game.Non mancheranno nemmeno quest e diversi finali alternativi per garantire esperienze di gioco uniche. Lo sviluppo del gioco, protrattosi per 5 anni, ha visto il numero di addetti ai lavori espandersi fino a 100 persone, racconta il producer Eugene Kiver. Il tutto ...

