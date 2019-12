Chicken Police è un nuovo investigativo noir con protagonisti dei pennuti

Leggi la notizia su eurogamer

(Di martedì 10 dicembre 2019)- Paint it RED è un titolocaratterizzato da forti tinte, in cui i personaggi hanno le sembianze di animali.è un'avventura"animalesca" ambientata in un universo fittizio: le Lande Oscure. Che cosa ti aspetta in? Una coinvolgente storia a tinte fosche, tematiche da bollino rosso e un humour assurdamente unico. Il gioco combina elementi delle classiche avventure "punta e clicca" con una narrazione incentrata sulla storia e ricca di testo, accompagnata da un complesso sistema di interrogatori, azione investigativa e una serie di contenuti extra nascosti in continua evoluzione e da riscoprire più volte.I nostri due eroi dovranno affrontare il caso più complicato di sempre, che metterà entrambi a dura prova e rievocherà gli spettri del loro passato. Il gioco sarà disponibile su PC e console nel 2020.Leggi altro...

