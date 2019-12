Chiara Nasti dopo Live della d’Urso ironizza sulla gaffe di Barbara

lanostratv

(Di martedì 10 dicembre 2019)Non è la d’Urso,e ladi: l’ironia sui social insieme all’influencer Iconize Ieri sera è andata in onda una nuova puntata didid’Urso. E il primo argomento affrontato è stato quello inerente allo scherzo delle Iene ai danni dell’influencerBiasi. Quest’ultima, in quella circostanza, ha detto una frase poco carina, finendo in un incredibile putiferio mediatico. E ieri serad’Urso aha voluto parlare proprio di questa faccenda con i suoi ospiti. Tuttavia proprio quest’ultima ha commesso unache ha fatto molto discutere sul web: ha scambiato(lì presente in studio) perBiasi. Unache è diventata immediatamente virale sul web. E giusto poco fae Iconize hanno voluto reinterpretare questo momento, pubblicando un video ironico su Tik ...

trash_italiano : Quando ti scambiano per Chiara Nasti e non ti danno neanche gli 80.000€. #noneladurso - trash_italiano : Non è la d’Urso, Barbara d’Urso invita Chiara Nasti ma la scambia per Chiara Biasi – VIDEO - trash_italiano : Chiara Nasti risponde dopo la gaffe a #noneladurso: 'non si confonderanno quando dovranno farmi il bonifico' -