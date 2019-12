Atalanta | i compiti offensivi di Pasalic

calcionews24

(Di martedì 10 dicembre 2019) Quando Gomez ha arretrato la propria posizione in-Verona,ha spinto di più. Il croato ha grandi inserimenti Considerando che per larghe parti di-Verona Gomez ha giocato in una posizione più arretrata,si è dovuto spingere molto in avanti. Nonostante spesso giochi nominalmente come mediano, gli inserimenti del croato servono a riempire il centro dell’attacco. Soprattutto nelle partite in cui manza Zapata. Un esempio nella slide sopra. Malinovsky nella posizione di trequartista destro, conanche lui avanzato. Gomez resta quindi più bloccato dietro. Leggi su Calcionews24.com