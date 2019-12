“You” | torna lo stalker più famoso di Netflix | ecco la data ufficiale

velvetgossip

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Non lo abbiamo dimenticato, Joe. Non abbiamo dimenticato il sorriso enigmatico, non abbiamo dimenticato i denti nascosti in soffitta, non abbiamo dimenticato i suoi libri e nemmeno la sua freddezza. Joe èto, pronto a uccidere. Natale con loassassino Non prendete impegni per il 26 dicembre: il giorno dopo Natale,rilascerà la seconda stagione di “You”. I fan sono in trepidante attesa. Apprendiamo dal teaser che questa volta Joe sarà pronto a spiare le ragazze di Los Angeles e che no, non gli piacerà come vivono, cosa fanno, cosa pensano. Il suo obbiettivo sarà, ancora una volta, insidiarsi nelle vite di giovani donne pronte a cadere nella sua rete… ci riuscirà? Lo sguardo inquietante di Penn Badgley ci perseguita da un anno: non sappiamo questa volta chi sarà la sua vittima, ce lo dirà il prossimo 26 dicembre… L'articolo ...

