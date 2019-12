Un consigliere leghista a Perugia è razzista e se ne vanta | polemiche per il post su

fanpage

(Di lunedì 9 dicembre 2019) "Sonoperché amo l'Italia. Sonoperché do rispetto solo a chi rispetta me, il mio Paese, le mie tradizioni, la mia cultura, la mia fede, le mie consuetudini. Dammi pure del: felicemente orgoglioso di esserlo. Io sonoe me ne vanto": queste alcune delle parole condivise da undella Lega a. E che hanno scatenato subito le

UmbriaDomani : Perugia, consigliere comunale leghista nella bufera: 'Orgoglioso di essere razzista'. La lega si dissocia… - matteoplatone : Perugia, «sono razzista e me ne vanto»: consigliere leghista nel mirino - michela_enne : questo ceffo, che come pagine del profilo ha una foto di un gatto che mangia sardine, è un ottimo esempio di quanto… -