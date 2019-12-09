Traffico Roma del 09-12-2019 ore 17:00 (Di lunedì 9 dicembre 2019) SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico INTENSO TRA PONTINA E L’ APPIA, IN CARREGGIATA ESTERNA. FILE ANCHE IN INTERNA, TRA LA CASSIA BIS E SALARIA. E PIU’ AVANTI TRA LA BUFALOTTA E LA PRENESTINA RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA DA VIA DI GROTTAROSSA AL RACCORDO ANULARE IN USCITA DA Roma. POSSIBILI RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO, TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA, VERSO SAN GIOVANNI; PIU’ AVANTI IL Traffico RALLENTA TRA SAN LORENZO E VIALE CASTRENSE PER UNA MANIFESTAZIONE CHIUSA TEMPORANEAMENTE VIA DEI FRENTANI TRA VIA DEI TAURINI E VIALE DI PORTA TIBURTINA. IN ZONA OSTIENSE, PRUDENZA IN VIA PACINOTTI E’SEGNALATO ’OLIO SUL MANTO STRADALE..PER QUESTO MOTIVO SI VIAGGIA IN CODA DA VIA DAL PONTE DELL’INDUSTRIA VERSO PIAZZALE DELLA RADIO. PER IL DISSESTO DEL MANTO STRADALE I VIGILI DEL FUOCO HANNO CHIUSO VIA CAGLIARI TRA VIA NOMENTANA E VIA ...
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fsnews_it : Nodo di #Firenze #Terremoto #Toscana: traffico in progressiva ripresa sulle linee AV #Bologna – Firenze e Firenze… - mmayr5 : @robymessi65 @PascaliLuciana La ricordo proprio l' 8 dicembre s.a., bellissima giornata, in occasione della grande… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 09-12-2019 ore 17:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -
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Traffico a Roma lunedì 9 dicembre: la mappa degli incidenti e del traffico Roma Fanpage.it
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Traffico a Roma lunedì 9 dicembre: la mappa degli incidenti e del traffico Roma Fanpage.it
Traffico Roma del 09-12-2019 ore 16 : 30: BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO TRA COLOMBO E APPIA, IN CARREGGIATA ESTERNA. IN INTERNA, LA CIRCOLAZIONE È MAGGIORMENTE CONCENTRATA TRA CASSIA BIS E SALARIA. POSSIBILI RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO, TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA, VERSO SAN GIOVANNI; VERSO LA STESSA DIREZIONE, MA IN TANGENZIALE EST, TRAFFICATO IL TRATTO DA VIA DEI MONTI TIBURTINI ...
Traffico Roma del 09-12-2019 ore 15 : 30: BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO TRA COLOMBO E APPIA, IN CARREGGIATA ESTERNA. IN INTERNA, LA CIRCOLAZIONE È MAGGIORMENTE CONCENTRATA TRA CASSIA BIS E SALARIA. POSSIBILI RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO, TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA, VERSO SAN GIOVANNI; VERSO LA STESSA DIREZIONE, MA IN TANGENZIALE EST, TRAFFICATO IL TRATTO DA VIA DEI MONTI TIBURTINI ...
Traffico Roma del 09-12-2019 ore 14 : 30: DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI PER UN INCIDENTE LUNGHISSIME CODE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA, DALLO SVINCOLO DI VIA ARDEATINA SINO A QUELLO DI VIA PRENESTINA. NEI PRESSI DEL GRA RIPERCUSSIONI SU VIA CASILINA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PER LAVORI ALTRE CODE SULLA VIA PONTINA, DA CASTEL RomaNO A VIA DI PRATICA, IN DIREZIONE EUR. IN ...
Traffico Roma del 09-12-2019 ore 13 : 30: DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI PER UN INCIDENTE LUNGHISSIME CODE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA, DALLO SVINCOLO DI VIA ARDEATINA SINO A QUELLO DI VIA PRENESTINA. NEI PRESSI DEL GRA RIPERCUSSIONI SU VIA CASILINA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PER LAVORI ALTRE CODE SULLA VIA PONTINA, DA CASTEL RomaNO A VIA DI PRATICA, IN DIREZIONE EUR. IN ...
Traffico Roma del 09-12-2019 ore 12 : 30: LA CIRCOLAZIONE E’ TORNATA REGOLARE SIA SULLE AUTOSTRADE RomaNE CHE SULLE VIE D’INGRESSO IN CITTA’. ECCEZIONI SONO VIA ARDEATINA, DOVE SI STA IN CODA DAL DIVINO AMORE AL GRA E VIA APPIA NUOVA DOVE UN INCIDENTE E’ CAUSA DI CODE I TRA VIA DEI LAGHI E IL GRA. Traffico INVECE ANCORA INTENSO IN ENTRATA SU VIA CASSIA, CON INCOLONNAMENTI TRA IL GRA A VIA DI GROTTAROSSA. PROSEGUENDO DISAGI POI PER UN INCIDENTE AVVENUTO ...
Traffico Roma del 09-12-2019 ore 11 : 30: LA CIRCOLAZIONE E’ TORNATA REGOLARE SIA SULLE AUTOSTRADE RomaNE CHE SULLE VIE D’INGRESSO IN CITTA’. ECCEZIONI SONO VIA ARDEATINA, DOVE SI STA IN CODA DAL DIVINO AMORE AL GRA E VIA APPIA NUOVA DOVE UN INCIDENTE E’ CAUSA DI CODE I TRA VIA DEI LAGHI E IL GRA. Traffico INVECE ANCORA INTENSO IN ENTRATA SU VIA CASSIA, CON INCOLONNAMENTI TRA IL GRA A VIA DI GROTTAROSSA. PROSEGUENDO DISAGI POI PER UN INCIDENTE AVVENUTO ...
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