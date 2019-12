Traffico Roma del 09-12-2019 ore 17 | 00

romadailynews

(Di lunedì 9 dicembre 2019) SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI E CODE PERINTENSO TRA PONTINA E L’ APPIA, IN CARREGGIATA ESTERNA. FILE ANCHE IN INTERNA, TRA LA CASSIA BIS E SALARIA. E PIU’ AVANTI TRA LA BUFALOTTA E LA PRENESTINA RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA DA VIA DI GROTTAROSSA AL RACCORDO ANULARE IN USCITA DA. POSSIBILI RALLENTAMENTI PERINTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO, TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA, VERSO SAN GIOVANNI; PIU’ AVANTI ILRALLENTA TRA SAN LORENZO E VIALE CASTRENSE PER UNA MANIFESTAZIONE CHIUSA TEMPORANEAMENTE VIA DEI FRENTANI TRA VIA DEI TAURINI E VIALE DI PORTA TIBURTINA. IN ZONA OSTIENSE, PRUDENZA IN VIA PACINOTTI E’SEGNALATO ’OLIO SUL MANTO STRADALE..PER QUESTO MOTIVO SI VIAGGIA IN CODA DA VIA DAL PONTE DELL’INDUSTRIA VERSO PIAZZALE DELLA RADIO. PER IL DISSESTO DEL MANTO STRADALE I VIGILI DEL FUOCO HANNO CHIUSO VIA CAGLIARI TRA VIA NOMENTANA E VIA ...

