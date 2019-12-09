Traffico Roma del 09-12-2019 ore 14:30 (Di lunedì 9 dicembre 2019) DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI PER UN INCIDENTE LUNGHISSIME CODE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA, DALLO SVINCOLO DI VIA ARDEATINA SINO A QUELLO DI VIA PRENESTINA. NEI PRESSI DEL GRA RIPERCUSSIONI SU VIA CASILINA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PER LAVORI ALTRE CODE SULLA VIA PONTINA, DA CASTEL RomaNO A VIA DI PRATICA, IN DIREZIONE EUR. IN CITTA’ CODE IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI SIA SU VIA CILICIA CHE E LUNGO LA TANGENZIALE EST, DA VIA TIBURTINA ALL’INNESTO ALLA A24 Roma-TERAMO. PER UN INCIDENTE CODE SU PONTE REGINA MARGHERITA E IN VIA LUISA DI SAVOIA IN DIREZIONE DI PIAZZALE FLAMINIO. OGGI SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. POSSIBILI CANCELLAZIONI DI CORSE O SOPPRESSIONI DI LINEE. AL MOMENTO: ...
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Roma, incidente sull'Olimpica: auto si ribalta, ferita una persona e traffico paralizzato Il Messaggero
Traffico Roma del 09-12-2019 ore 13 : 30: DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI PER UN INCIDENTE LUNGHISSIME CODE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA, DALLO SVINCOLO DI VIA ARDEATINA SINO A QUELLO DI VIA PRENESTINA. NEI PRESSI DEL GRA RIPERCUSSIONI SU VIA CASILINA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PER LAVORI ALTRE CODE SULLA VIA PONTINA, DA CASTEL RomaNO A VIA DI PRATICA, IN DIREZIONE EUR. IN ...
Traffico Roma del 09-12-2019 ore 12 : 30: LA CIRCOLAZIONE E’ TORNATA REGOLARE SIA SULLE AUTOSTRADE RomaNE CHE SULLE VIE D’INGRESSO IN CITTA’. ECCEZIONI SONO VIA ARDEATINA, DOVE SI STA IN CODA DAL DIVINO AMORE AL GRA E VIA APPIA NUOVA DOVE UN INCIDENTE E’ CAUSA DI CODE I TRA VIA DEI LAGHI E IL GRA. Traffico INVECE ANCORA INTENSO IN ENTRATA SU VIA CASSIA, CON INCOLONNAMENTI TRA IL GRA A VIA DI GROTTAROSSA. PROSEGUENDO DISAGI POI PER UN INCIDENTE AVVENUTO ...
Traffico Roma del 09-12-2019 ore 11 : 30: LA CIRCOLAZIONE E’ TORNATA REGOLARE SIA SULLE AUTOSTRADE RomaNE CHE SULLE VIE D’INGRESSO IN CITTA’. ECCEZIONI SONO VIA ARDEATINA, DOVE SI STA IN CODA DAL DIVINO AMORE AL GRA E VIA APPIA NUOVA DOVE UN INCIDENTE E’ CAUSA DI CODE I TRA VIA DEI LAGHI E IL GRA. Traffico INVECE ANCORA INTENSO IN ENTRATA SU VIA CASSIA, CON INCOLONNAMENTI TRA IL GRA A VIA DI GROTTAROSSA. PROSEGUENDO DISAGI POI PER UN INCIDENTE AVVENUTO ...
Traffico Roma del 09-12-2019 ore 10 : 30: RIMOSSO L’INCIDENTE SULLA VIA PONTINA, CODE QUINDI IN SMALTIMENTO IN DIREZIONE EUR. CIRCOLAZIONE DECISAMENTE MIGLIORATA ANCHE SUL GRA: SI RALLENTA IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA CASILINA E LO SVINCOLO PER CIAMPINO. IN ENTRATA IN CITTA’, RIMANGONO DELLE CODE LUNGO: LA Roma-FIUMICINO TRA L’ANSA DEL TEVERE E VIA DELLA MAGLIANA, VIA CASSIA, DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI, ...
Traffico Roma del 09-12-2019 ore 10 : 00: RIMOSSO L’INCIDENTE SULLA VIA PONTINA, CODE QUINDI IN SMALTIMENTO IN DIREZIONE EUR. CIRCOLAZIONE DECISAMENTE MIGLIORATA ANCHE SUL GRA: SI RALLENTA IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA CASILINA E LO SVINCOLO PER CIAMPINO. IN ENTRATA IN CITTA’, RIMANGONO DELLE CODE LUNGO: LA Roma-FIUMICINO TRA L’ANSA DEL TEVERE E VIA DELLA MAGLIANA, VIA CASSIA, DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI, ...
Traffico Roma del 09-12-2019 ore 09 : 30: ANCORA LUUNGHE CODE SULLA VIA PONTINA, PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI CASTEL RomaNO, IN DIREZIONE EUR, GLI INCOLONNAMENTI PARTONO DA POMEZIA CENTRO. CIRCOLAZIONE ANCORA INTENSA SUL GRA: IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LA Roma- FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E POI ALL’ALTEZZA DI VIA PRENESTINA, ...
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