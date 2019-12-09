Sembra un pipistrello! Ilary Blasi presenta l'ultima arrivata in ...Chiude la zia 90enne in ospizio e vende tutti i suoi beni!Morto Robert Walker Jr., attore di Star Trek e Easy RiderNuova Imu 2020: Ecco come funziona e cosa cambiaSi sveglia e non trova i genitori! La piccola esce di casa da sola ...Festival Sanremo 2020, Irama è il primo Big in garaHa un tumore ma il Fisco le chiede di giustificare l’acquisto di una ...Francesco Totti... Ilary è tutto per me! E annuncia la voglia di un ...Uomini e Donne Puntata di Oggi 9 Dicembre 2019: Segnalazione per ...Diletta Leotta, l’ultima gaffe fa scatenare (di nuova) Paola Ferrari

Traffico Roma del 09-12-2019 ore 14 | 30

Traffico Roma del 09-12-2019 ore 14 | 30 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA                                               DELLA POLIZIA ...

zazoom
Commenta
Traffico Roma del 09-12-2019 ore 14:30 (Di lunedì 9 dicembre 2019) DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA                                               DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI PER UN INCIDENTE LUNGHISSIME CODE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA, DALLO SVINCOLO DI VIA ARDEATINA SINO A QUELLO DI VIA PRENESTINA. NEI PRESSI DEL GRA RIPERCUSSIONI SU VIA CASILINA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PER LAVORI ALTRE CODE SULLA VIA PONTINA, DA CASTEL RomaNO A VIA DI PRATICA, IN DIREZIONE EUR. IN CITTA’ CODE IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI SIA SU VIA CILICIA CHE E LUNGO LA TANGENZIALE EST,  DA VIA TIBURTINA ALL’INNESTO ALLA A24 Roma-TERAMO. PER UN INCIDENTE CODE SU PONTE REGINA MARGHERITA E IN VIA LUISA DI SAVOIA IN DIREZIONE DI PIAZZALE FLAMINIO. OGGI SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. POSSIBILI CANCELLAZIONI DI CORSE O SOPPRESSIONI DI LINEE. AL MOMENTO:                                                                                  ...
romadailynews

twitterfsnews_it : Nodo di #Firenze #Terremoto #Toscana: traffico in progressiva ripresa sulle linee AV #Bologna – Firenze e Firenze… - PLRomaCapitale : #Roma: Via delle Azzorre prossimità piazza Ener Bettica, #traffico rallentato causa #incidente all'altezza del civico 199. - romadailynews : Traffico Roma del 09-12-2019 ore 14:30: DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA ... L… -

Altre notizie : Traffico Roma del ...
  • Traffico Roma del 09-12-2019 ore 13 : 30

    Traffico Roma del 09-12-2019 ore 13 : 30

    : DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA                                               DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI PER UN INCIDENTE LUNGHISSIME CODE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA, DALLO SVINCOLO DI VIA ARDEATINA SINO A QUELLO DI VIA PRENESTINA. NEI PRESSI DEL GRA RIPERCUSSIONI SU VIA CASILINA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PER LAVORI ALTRE CODE SULLA VIA PONTINA, DA CASTEL RomaNO A VIA DI PRATICA, IN DIREZIONE EUR. IN ...

  • Traffico Roma del 09-12-2019 ore 12 : 30

    Traffico Roma del 09-12-2019 ore 12 : 30

    : LA CIRCOLAZIONE E’ TORNATA REGOLARE SIA SULLE AUTOSTRADE RomaNE CHE SULLE VIE D’INGRESSO IN CITTA’. ECCEZIONI SONO VIA ARDEATINA, DOVE SI STA IN CODA DAL DIVINO AMORE AL GRA E VIA APPIA NUOVA DOVE UN INCIDENTE E’ CAUSA DI CODE I TRA VIA DEI LAGHI E IL GRA. Traffico INVECE ANCORA INTENSO IN ENTRATA SU VIA CASSIA,                                CON INCOLONNAMENTI TRA IL GRA A VIA DI GROTTAROSSA. PROSEGUENDO DISAGI POI PER UN INCIDENTE AVVENUTO ...

  • Traffico Roma del 09-12-2019 ore 11 : 30

    Traffico Roma del 09-12-2019 ore 11 : 30

    : LA CIRCOLAZIONE E’ TORNATA REGOLARE SIA SULLE AUTOSTRADE RomaNE CHE SULLE VIE D’INGRESSO IN CITTA’. ECCEZIONI SONO VIA ARDEATINA, DOVE SI STA IN CODA DAL DIVINO AMORE AL GRA E VIA APPIA NUOVA DOVE UN INCIDENTE E’ CAUSA DI CODE I TRA VIA DEI LAGHI E IL GRA. Traffico INVECE ANCORA INTENSO IN ENTRATA SU VIA CASSIA,                                CON INCOLONNAMENTI TRA IL GRA A VIA DI GROTTAROSSA. PROSEGUENDO DISAGI POI PER UN INCIDENTE AVVENUTO ...

  • Traffico Roma del 09-12-2019 ore 10 : 30

    Traffico Roma del 09-12-2019 ore 10 : 30

    : RIMOSSO L’INCIDENTE SULLA VIA PONTINA, CODE QUINDI IN SMALTIMENTO   IN DIREZIONE EUR.  CIRCOLAZIONE DECISAMENTE MIGLIORATA ANCHE SUL GRA:                                          SI RALLENTA IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA CASILINA E LO SVINCOLO PER CIAMPINO. IN ENTRATA IN CITTA’, RIMANGONO DELLE CODE LUNGO:           LA Roma-FIUMICINO TRA L’ANSA DEL TEVERE E VIA DELLA MAGLIANA,     VIA CASSIA, DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI,                     ...

  • Traffico Roma del 09-12-2019 ore 10 : 00

    Traffico Roma del 09-12-2019 ore 10 : 00

    : RIMOSSO L’INCIDENTE SULLA VIA PONTINA, CODE QUINDI IN SMALTIMENTO   IN DIREZIONE EUR.  CIRCOLAZIONE DECISAMENTE MIGLIORATA ANCHE SUL GRA:                                          SI RALLENTA IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA CASILINA E LO SVINCOLO PER CIAMPINO. IN ENTRATA IN CITTA’, RIMANGONO DELLE CODE LUNGO:           LA Roma-FIUMICINO TRA L’ANSA DEL TEVERE E VIA DELLA MAGLIANA,     VIA CASSIA, DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI,                     ...

  • Traffico Roma del 09-12-2019 ore 09 : 30

    Traffico Roma del 09-12-2019 ore 09 : 30

    : ANCORA LUUNGHE CODE  SULLA VIA PONTINA, PER UN  INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI  CASTEL RomaNO, IN DIREZIONE EUR, GLI INCOLONNAMENTI PARTONO DA POMEZIA CENTRO.  CIRCOLAZIONE ANCORA INTENSA SUL GRA:                                                                            IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LA Roma- FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E POI ALL’ALTEZZA DI VIA PRENESTINA,                                                                       ...

Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Traffico Roma
© Articolo pubblicato secondo le condizioni dell' Autore.
zazoom
Zazoom Social News -
Cerca Tag : Traffico Roma Traffico Roma 2019
Clicca qui e commenta questo post!