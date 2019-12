Traffico Roma del 09-12-2019 ore 14 | 30

romadailynews

(Di lunedì 9 dicembre 2019) DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI PER UN INCIDENTE LUNGHISSIME CODE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA, DALLO SVINCOLO DI VIA ARDEATINA SINO A QUELLO DI VIA PRENESTINA. NEI PRESSI DEL GRA RIPERCUSSIONI SU VIA CASILINA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PER LAVORI ALTRE CODE SULLA VIA PONTINA, DA CASTELNO A VIA DI PRATICA, IN DIREZIONE EUR. IN CITTA’ CODE IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI SIA SU VIA CILICIA CHE E LUNGO LA TANGENZIALE EST, DA VIA TIBURTINA ALL’INNESTO ALLA A24-TERAMO. PER UN INCIDENTE CODE SU PONTE REGINA MARGHERITA E IN VIA LUISA DI SAVOIA IN DIREZIONE DI PIAZZALE FLAMINIO. OGGI SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. POSSIBILI CANCELLAZIONI DI CORSE O SOPPRESSIONI DI LINEE. AL MOMENTO: ...

